Pessoas ilhadas e queda de árvore: transtornos da chuva em BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Muitos transtornos por causa do temporal que caiu no fim da madrugada e início da manhã desta quarta-feira (16/4), em Belo Horizonte e na Grande BH. Duas pessoas ficaram ilhadas e foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e uma árvore caiu na Rua Itapecerica, com risco de eletrocussão.

Em Belo Horizonte, o Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h50, no Anel Rodoviário, no Bairro Engenho Nogueira, em frente ao Shopping Del Rey, no sentido Vitória.

Um carro de passeio ficou ilhado em meio à enxurrada. Quando os bombeiros chegaram ao local, o nível da água já havia diminuído. Ninguém se feriu. O veículo teve de ser rebocado.

Em Brumadinho, uma pessoa foi resgatada pelos bombeiros, sem ferimentos. O chamado foi às 5h55, na Estrada Alberto Flores.

Queda de árvore

O Corpo de Bombeiros recebeu um chamado, às 6h57, na Rua Itapecerica, 900, Bairro Lagoinha, região central de Belo Horizonte, onde uma árvore grande caiu sobre a rede elétrica, deixando parte da fiação exposta e provocando pequenas explosões no transformador.

A árvore tombou, dando a impressão de que sua raiz teria sido cerrada. A área isolada. A Cemig foi acionada fazendo o desligamento da rede elétrica na rua e que deverá ser restabelecida após o corte da árvore. O BHTrans dá apoio no controle do trânsito. A rua está interditada.