Adolescente de bicicleta é atropelada e fica em estado grave

O motorista de um carro atropelou uma menina de treze anos que andava de bicicleta pelo Bairro Pinheirinho, em Alfenas, no Sul de Minas Gerais, na manhã deste domingo (22/6), deixando-a gravemente ferida.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a jovem foi lançada a cerca de 10 metros do local do acidente e sofreu traumatismo craniano. Em seguida, entrou em parada cardiorrespiratória ainda no local.

À Polícia Militar, o condutor, um homem de 39 anos, contou que dirigia pela Avenida Paulo de Ávila Sales quando chegou a um cruzamento e se chocou contra a menina, que descia uma rua perpendicular. Ele foi conduzido à delegacia pelos militares, onde prestou depoimento.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu atuaram juntas no resgate, realizando o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar. A menina foi reanimada e encaminhada em estado grave ao Hospital Alzira Velano.

As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades. O Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.