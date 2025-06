Jovem morre ao bater motocicleta em poste no Barreiro

Um homem de 21 anos, que pilotava uma motocicleta, morreu neste domingo (22/6), depois de bater o veículo contra um poste, na Avenida Perimetral, no Bairro Vila Pinho, Região do Barreiro.









De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, ainda não se sabe as causas do acidente, mas o jovem teria perdido o controle da motocicleta e atingido o poste. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou atendimento, mas o motociclista morreu no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





O homem usava capacete no momento do acidente. A perícia da Polícia Civil e o rabecão foram acionados e compareceram ao local.