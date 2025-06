Acidente entre dois ônibus deixa nove feridos em BH

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Um acidente envolvendo dois ônibus deixou nove pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (20/6), no bairro Lourdes, região Centro-Sul de Belo Horizonte, segundo informações da prefeitura da capital mineira.

A batida ocorreu no cruzamento das ruas Curitiba com Bernardo Guimarães, envolvendo um ônibus da linha 4110 (Dom Cabral/Belvedere) e da linha 9208 (Taquaril/Conjunto Santa Maria). Um dos veículos teve a frente parcialmente danificada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu sete mulheres, entre 65 e 50 anos, e dois homens, com idades de 53 e 51 anos. O Samu encaminhou as vítimas para unidades hospitalares da capital. As informações sobre o estado de saúde delas são sigilosas.

Ainda de acordo com a prefeitura, agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTRANS, Guarda Municipal e Polícia Militar) monitoram o local para a liberação completa da via. Os dois ônibus estão com as autorizações de tráfego em dia.



