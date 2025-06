A Polícia Civil (PCMG) investiga se a batida em que um homem de 48 anos morreu em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, foi mesmo um acidente ou se tratou de um suicídio. A vítima era investigada por suspeita de abuso sexual contra a própria filha e a forma como tudo ocorreu chamou a atenção das autoridades.

Na terça-feira (17/6), a moto que o investigado pilotava bateu com violência na lateral de um caminhão na altura do Km 739 da rodovia BR-365. A perícia da Polícia Civil foi chamada e coletou informações no local. A moto parecia ter sido jogada contra o caminhão.

A polícia informou que não descarta a possibilidade de ter sido uma batida intencional e causada pelo motociclista. O laudo da perícia vai apurar a suspeita.

Estupro em investigação

No dia 8 de junho, o homem foi denunciado pela mãe da menina, que hoje tem 12 anos. A filha contou que no ano anterior ela teria sido abusada pelo pai. Entre os relatos estava um episódio em que a amiga da vítima também teria sido tocada pelo homem.

A filha também contou que certa vez bebeu um refrigerante com gosto estranho e a bebida tinah sido oferecida pelo pai. Ela ficou tonta, mas percebeu que ele tentava tirar as roupas da menina. Segundo a vítima, o homem também já havia oferecido bebida alcoólica e mostrado uma arma de fogo.

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher aguarda os laudos periciais tanto do acidente quanto das denúncias de abuso feitas contra o homem.