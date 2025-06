Casal morre em acidente com dois veículos na BR-365, em Minas

Um casal morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em uma batida de frente entre uma WV Saveiro e uma Toyota Hilux na rodovia BR-365, no trecho entre as cidades de Patos de Minas e Patrocínio, no Alto Paranaíba, na manhã desta quinta-feira (19/6).



Os veículos estavam em sentido contrário e o choque aconteceu na altura do Km 470 da rodovia. Informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) dão conta de que o motorista da Saveiro seguia para Patos de Minas quando perdeu o controle da direção e atravessou a via, atingindo a caminhonete que trafegava rumo a Patrocínio.



Com o impacto, os dois ocupantes do carro que invadiu a pista contrária morreram na hora. No outro automóvel, um homem sofreu ferimentos leves e uma mulher precisou de atendimento em uma unidade médica, sendo encaminhada para Patrocínio.



Ainda não se sabe por que o motorista perdeu o controle do veículo, invadindo a contramão. O trânsito no trecho da BR-365 ficou em pista única durante boa parte da manhã desta quinta até que os automóveis envolvidos na tragédia fossem retirados do local. O caso será investigado.