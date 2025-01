Casal morre em queda de helicóptero na Grande SP; adolescente e piloto sobrevivem

No período, houve também um acidente na aviação comercial. No início da tarde do dia 9/8/2024, um avião da Voepass, antiga Passaredo, que partiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao aeroporto de Guarulhos, caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo. As 62 pessoas a bordo morreram (58 passageiros e quatro tripulantes).