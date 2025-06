Uma pessoa morre carbonizada e duas ficaram feridas em batida na BR-365

Uma mulher morreu e duas ficaram feridas em uma batida de frente entre dois carros na BR-365, na altura de Monte Carmelo, no Alto Paranaíba, neste domingo (1º/6). Um dos carros pegou fogo e o corpo da passageira acabou queimado. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada durante a tarde por conta da colisão no KM 532 da rodovia. Eram dois carros de passeio, em sentido contrário, que haviam batido frontalmente.

Em um dos carros estavam duas mulheres. A motorista, de 32 anos, foi retirada com vida, antes que as chamas iniciadas tomassem conta do automóvel. Ela foi encaminhada para a cidade de Iraí de Minas.

A passageira, entretanto, não sobreviveu e o corpo foi carbonizado junto com o veículo. Ela tinha 27 anos e morava em Patos de Minas.

No outro carro estava apenas condutora, de 28 anos. O estado de saúde era grave no momento do atendimento, feito pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela ficou presa nas ferragens e, após cortes feitos na estrutura do veículo para liberar a vítima, foi encaminhada para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia e segue internada.

A pista ficou obstruída por quase quatro horas, sendo liberada perto das 19h30 desse domingo.