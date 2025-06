Família denuncia que cemitério cremou idoso indevidamente em BH

Um homem de 51 anos acusa o Cemitério Bosque da Esperança, no Bairro Jaqueline, Região Norte de Belo Horizonte, de cremar o corpo do seu pai por engano. A confusão foi descoberta na última sexta-feira (30/5), quando a família compareceu ao local para a exumação e transferência dos restos mortais, conforme previsto em contrato com o cemitério.

Segundo o boletim de ocorrência, Josemar Bedetti Sathler foi até o cemitério para acompanhar a exumação do pai, José Orton Sathler, falecido em abril de 2021, aos 76 anos, em decorrência da COVID-19. O idoso havia sido sepultado em um jazigo provisório e deveria ser transferido após três anos para um local definitivo.

No entanto, ao abrir o túmulo, a família se deparou com uma ossada que tinha uma platina no fêmur, algo que não condizia com as características do corpo do pai. Diante da suspeita, o caso foi comunicado à administração do cemitério.

Troca confirmada

Representantes do Bosque da Esperança confirmaram que houve uma falha no processo de exumação. Na ocasião, dois corpos ocupavam o mesmo jazigo comunitário: o de José Orton e o de uma mulher. O corpo de José deveria ter sido mantido, mas acabou sendo cremado por engano. Já o corpo da mulher permaneceu enterrado no lugar do idoso.

Segundo o cemitério, o caso remonta a abril de 2021, durante o período mais crítico da pandemia de COVID-19. Naquele dia, estavam agendados dois sepultamentos para o mesmo jazigo comunitário, em horários distintos: um às 9h30 e outro às 15h.

A instituição afirma que, por causa de atrasos logísticos provocados pelo contexto emergencial da época, o corpo que seria sepultado às 9h30 (José Orton Sathler) precisou ser devolvido à funerária, a pedido da família, para que fosse vestido com roupas adequadas, já que havia sido preparado em saco plástico, medida padrão no auge da pandemia. O corpo só retornou ao cemitério às 17h45.

Diante do atraso, houve uma inversão na ordem dos sepultamentos: o corpo originalmente agendado para as 15h foi sepultado primeiro. Quando o corpo de José retornou, foi colocado na posição superior do jazigo. Segundo a administração, durante todo o tempo, os corpos permaneceram devidamente identificados.

No entanto, segundo o boletim de ocorrência, quando a data estipulada chegou, os funcionários do cemitério chamaram a família, mas disseram que o corpo ainda não poderia ser retirado do túmulo, já que ainda não havia terminado de se decompor. Dois funcionários foram desligados após o episódio.

Sepultamento planejado

A intenção da família era transferir os restos mortais de José Orton para o jazigo onde sua esposa, ainda viva, deseja ser enterrada futuramente ao lado do marido. A cremação nunca foi considerada pelos familiares. Segundo informações do boletim de ocorrência, a decisão foi tomada por razões pessoais e religiosas.

A administração do cemitério informou que a família foi comunicada do erro no mesmo dia e está recebendo apoio institucional. “Lamentamos profundamente o transtorno causado e estamos à disposição para reparar o erro da melhor forma possível”, afirmou, em nota.