Festival que exalta as riquezas do Vale do Jequitinhonha chega à 40ª edição

Ao som do Coral da Amagis, a programação da 40° edição do Festivale - Festival de Cultura Popular do Vale do Jequitinhonha - foi divulgada no Palácio da Liberdade, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (2/6). Neste ano, o evento será realizado em Diamantina entre os dias 27 de julho e 2 de agosto e promete exaltar a riqueza e a identidade da região com atrações musicais, feira de artesanato, oficinas entre outras atrações.

O diretor executivo da Federação das Entidades Culturais do Vale do Jequitinhonha (Fecaje), Renato Paranhos, destacou a importância de um evento realizado no Vale do Jequitinhonha a fim de valorizar os saberes e fazeres locais.

Segundo ele, até o momento, já chegaram mais de 200 inscrições para o Festival da Canção e mais de 140 para a Feira de Artesanato, uma das maiores do estado. Os editais seguem abertos e os selecionados ainda serão divulgados pela Prefeitura de Diamantina.

“O Vale do Jequitinhonha é o Vale da cultura e da arte. Estamos falando de um festival que acontece há mais de 40 anos, com produção, ações culturais e artísticas do Vale do Jequitinhonha. Para o Vale, o lançamento realizado hoje aqui no Palácio da Liberdade é um ato de pertencimento aos espaços”, diz Paranhos.

O evento de lançamento, conduzido pelo poeta e apresentador Gonzaga Medeiros, também contou com a presença da icônica Chica da Silva, interpretada pela atriz Mara Reis. Depois de alforriada, a ex-escravizada fez fortuna e marcou a história de Diamantina no século 18. “Ela era uma mulher poderosa, a Rainha do Tijuco, e a presença dela ainda é muito forte na cidade. O festival vai ser muito importante para dar visibilidade para os artistas”, avaliou Mara.

Programação gratuita

Com programação gratuita, grande parte das atividades serão realizadas em praças públicas e espaços culturais de Diamantina. Entre as principais atrações, estão a Noite Literária, que está marcada para o dia 30 de julho, e o Festival da Canção, que ocorrerá entre os dias 31 de julho e 2 de agosto. Além disso, serão oferecidas 10 oficinas, 16 shows e quatro apresentações de corais.

Além de divulgar a cultura e saberes do Vale do Jequitinhonha, o evento tem como objetivo fomentar a economia e o turismo, gerando renda para artistas e trabalhadores locais. A expectativa é de que pelo menos sete mil pessoas passem pelas ruas da cidade histórica durante o evento.

“Esperamos que seja um dos Festivale mais lindos da história. Diamantina vive música, vive cultura. O Vale do Jequitinhonha gosta de estar em Diamantina e tenho certeza de que a cidade vai ser um palco maravilhoso para este evento e todas as cidades do Vale vão ganhar com isso”, afirmou o prefeito de Diamantina, Geferson Burgarelli.

O Festivale é uma realização do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, da Federação das Entidades Culturais e Artísticas do Vale do Jequitinhonha (Fecaje) e da Prefeitura de Diamantina. Nas últimas quatro décadas, o evento ocorreu em formato itinerante e já passou por dezenas de cidades do Vale, como Pedra Azul, Itaobim, Araçuaí, Salinas, Serro, Jequitinhonha e Grão Mogol.

A programação completa pode ser acessada no perfil da Fecaje no Instagram.