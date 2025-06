Onça-parda invade condomínio de luxo em Minas

Uma onça-parda foi flagrada por câmeras de segurança na madrugada desta segunda-feira (2) rondando e pulando o muro de um condomínio fechado, em Uberlândia (MG), no Triângulo. As imagens mostram o momento em que o animal caminha pela calçada e, em seguida, salta o muro do residencial.

Equipes do Corpo de Bombeiros (CBBMG) e vigilantes do condomínio realizaram buscas no Bairro Nova Uberlândia, Zona Sul da cidade. A informação é de que o animal está na área externa de uma das residências. A Polícia Militar de Meio Ambiente também está no local para auxiliar na captura.

Por medida de segurança, os moradores do condomínio foram orientados a evitar áreas comuns até que a situação seja controlada.

A onça-parda, também conhecida como suçuarana ou puma (Puma concolor), é um dos maiores felinos da América do Sul, podendo atingir até 72 quilos em adultos. Esse felino desempenha papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas onde vive, controlando populações de herbívoros e outras espécies, o que ajuda a manter a biodiversidade. Apesar de ser um animal solitário e de hábitos noturnos, é muito adaptável e pode ser encontrada em diversos tipos de habitat, desde florestas densas até áreas abertas.

Em outra ocorrência recente, uma onça-pintada foi encontrada morta em um pequeno barranco próximo à MG-255, perto da entrada do "Lageado", entre Iturama (MG) e São Francisco de Sales (MG), também no Triângulo. O animal aparentava não ter ferimentos externos. O caso alerta para os riscos que essas espécies enfrentam na região.

Na quarta-feira (28/5) uma onça-parda foi encontrada no Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). O animal foi capturado na região conhecida como Mutuquinha, próxima ao Viaduto da Mutuca.

A onça recebeu uma coleira de monitoramento e foi devolvida ao habitat natural. Conforme Henri Dubois Collet, gestor do parque administrado pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF), trata-se de um animal jovem, possivelmente um filhote.

Matéria em atualização.