Vídeo: Filhote de porco-espinho albino é resgatado em quintal de MG

Um filhote de porco-espinho com uma condição genética extremamente rara foi encontrado na tarde de sábado (31/05), por volta das 15h30, no quintal de uma residência no Bairro Novo São Judas Tadeu, na cidade de Arcos, região Centro-Oeste de Minas Gerais.

O bairro é uma área com predomínio residencial, com casas e vegetação rala de cerrado em seu entorno, o que pode ocasionalmente levar animais silvestres a se aproximarem da zona urbana.

O filhote da espécie Coendou prehensilis, destaca-se pela coloração inteiramente branca, um caso de albinismo. Ele não sofreu qualquer tipo de ferimento.

Moradores da residência depararam-se com o pequeno porco-espinho e chamaram o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) para um resgate seguro.

A condição genética o torna mais vulnerável na natureza – principalmente pela falta de camuflagem e potencial sensibilidade à luz solar.

O albinismo, como o observado neste filhote de Coendou prehensilis, é um fenômeno genético pouco comum no reino animal. Ele é caracterizado pela ausência total ou parcial de melanina, o pigmento que dá cor à pele, pelos, penas e olhos.

Animais albinos frequentemente têm pelagem ou pele branca ou muito clara e olhos com tonalidade rosada ou avermelhada. Essa condição pode trazer desafios adicionais para a sobrevivência em ambiente selvagem, como maior exposição a predadores e, por vezes, problemas de visão.

O filhote raro foi encaminhado em uma caixa de transporte para animais silvestres para a equipe da Fazendinha UNIFOR, localizada na cidade de Formiga, município próximo a Arcos.

Na instituição, o porco-espinho albino deverá receber os cuidados necessários de uma equipe veterinária dedicada e uma avaliação completa de sua saúde.

Os profissionais da Fazendinha UNIFOR podem conduzir exames e observações para determinar o estado geral do filhote e suas necessidades específicas.

A avaliação determina a destinação mais adequada para o animal. Desde a soltura em habitat adequado ou guarda em instituição com um ambiente controlado e protegido.