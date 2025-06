Sensação de frio chega a 4°C em BH na madrugada. Semana de clima estável

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Esfriou tanto na madrugada deste domingo (01/06) em Belo Horizonte que a sensação térmica, combinada com ventos e umidade, chegou a 4,2°C, de acordo com as medições da Defesa Civil de BH. Os termômetros, contudo, não registraram temperaturas mínimas inferiores a 15,8°C.

De acordo com a previsão meteorológica para hoje emn Belo Horizonte, a expectativa é que a máxima alcance 27°C ao longo do dia, que será de céu claro a parcialmente nublado. A umidade relativa mínima do ar é estimada em torno de 45% durante a tarde.

Nas primeiras horas da manhã, as temperaturas mínimas variaram entre as regionais de Belo Horizonte. A medição mais baixa ocorreu na regional Oeste, com 15,8 °C às 6h, e acentuada sensação térmica de apenas 4,2 °C.

Em seguida, a regional Centro Sul registrou 16,6 °C às 5h10. No Barreiro, os termômetros indicaram 17,1 °C às 5h45, enquanto em Venda Nova a mínima foi de 17,3 °C às 5h50.

A maior temperatura mínima foi aferida na Pampulha, com 18,3 °C às 5h, onde a sensação térmica foi de 17,9 °C.

Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Belo Horizonte, o início desta semana será marcado por céu predominantemente encoberto a nublado, condição que se estende de hoje até terça-feira (03/06).

Durante este período, as temperaturas mínimas devem apresentar uma leve queda gradual, variando de 17°C no domingo para 15°C na terça-feira.

As máximas, após alcançarem 28°C no domingo, tendem a recuar para 25°C na segunda e terça-feira, configurando um começo de semana com tempo mais fechado e temperaturas amenas, sem previsão explícita de chuva, mas com alta umidade.

A partir de quarta-feira (04/06), o cenário climático começa a mudar na capital mineira, com a nebulosidade diminuindo e a presença de poucas nuvens, evoluindo para céu claro na quinta-feira (05/06).

As temperaturas mínimas se manterão estáveis em 15°C, contudo, as máximas voltarão a subir, atingindo 26°C na quarta-feira e podendo chegar a 28°C na quinta. Essa transição indica uma tendência de dias progressivamente mais quentes e com menor umidade relativa do ar, que poderá atingir mínimas de 30% no final do período.

Neste domingo, ainda segundo o Inmet, o tempo em Minas Gerais apresentará variações significativas ao longo do dia, com distintas condições entre as porções do estado.

A faixa oeste e sul de Minas, englobando o Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Noroeste, Oeste e Sul/Sudoeste de Minas, terá um dia mais estável. Pela manhã, o céu varia entre poucas nuvens e muitas nuvens, condição que se mantém pela tarde e noite, sem previsão de chuva significativa para estas áreas.

Na porção central do estado, que inclui a Central Mineira, Campo das Vertentes e a Região Metropolitana de Belo Horizonte, o dia será predominantemente nublado.

Pela manhã, já há muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada na Metropolitana e no leste da Central Mineira. Essa chance de chuva fraca e isolada pode se expandir um pouco durante a tarde para estas áreas e atingir a borda leste do Campo das Vertentes, persistindo com menor intensidade à noite, principalmente no leste da Grande BH e da Central Mineira.

Já o setor leste e nordeste de Minas Gerais, abrangendo as regiões do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce e Zona da Mata, enfrentará um dia de maior instabilidade.

A manhã já começa com muitas nuvens e chuva isolada, evoluindo rapidamente para pancadas de chuva e trovoadas, especialmente no Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce, e nas partes mais a leste do Jequitinhonha e da Zona da Mata.

Durante a tarde, a instabilidade se intensifica, com previsão de pancadas de chuva generalizadas, acompanhadas de trovoadas, podendo ocorrer com forte intensidade em alguns pontos.

À noite, a chuva continua nessas regiões, variando entre pancadas mais isoladas e outras ainda acompanhadas por trovoadas, embora com tendência a uma gradual diminuição da intensidade em comparação com o período da tarde.

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG) destaca que o início do mês de junho em Minas Gerais apresenta um cenário de instabilidade, com expectativa de pancadas de chuva esporádicas que podem ocorrer em uma faixa que se estende do Noroeste ao Sudeste mineiro; contudo, os volumes de precipitação previstos são pouco significativos.