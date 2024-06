A Polícia Militar de Meio Ambiente encontrou uma onça-parda morta às margens da Rodovia MG-290, em Borda da Mata, na Região Sul de Minas Gerais. Motoristas viram o animal morto na manhã desta sexta-feira (28/6) e acionaram a polícia.





Por volta de 9h, a polícia enviou uma viatura ao local e encontrou a onça já sem vida no Km 18, com suspeita de que tenha sido atropelada. O animal pesava aproximadamente 60 quilos e tinha 1,50 metro de comprimento.





A PMMA fez o recolhimento e transporte do animal para Pouso Alegre, onde seu corpo foi encaminhado a um hospital veterinário para estudos. A onça-parda está na lista dos animais silvestres vulneráveis pelo desmatamento causado pelo homem.



Saiba mais sobre a onça-parda



A onça-parda é um animal mamífero, comum do continente americano, mais popularmente da América do Sul. É famosa por outros nomes como: suçuarana, leão-baio, onça-vermelha e puma. Ela é considerada o segundo maior felino do Brasil, de acordo com o Instituto Chico Mendes. As principais causas da ameaça à espécie são: expansão agrícola, mineração e exploração de madeira e carvão e a caça.





É um animal com hábitos solitários, e excelente caçador, porém somente quando se vê em situações de risco é que ataca humanos. É muito ágil e consegue até mesmo nadar. A onça-parda é capaz de pular de uma distância de mais de cinco metros e consegue saltar de uma altura de mais de 15 metros.





Algumas curiosidades envolvendo a onça-parda: ela pode subir em árvores para caçar e até mesmo descansar em troncos grandes. Seus filhotes também costumam ficar sob os cuidados da mãe por mais de dois anos, depois disso passam a viver livremente e sozinhos.





Só se encontram e andam em bandos em períodos de acasalamento e reprodução, o restante do ano é encontrado sozinho ou em um grupo pequeno de no máximo três animais. A onça parda adulta pode pesar entre 45 e 70 quilos e possui entre 1,70 e 2,10 metros de comprimento.





Iago Almeida / Especial ao EM