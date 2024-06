Um motociclista, que não teve a idade revelada, morreu ao bater de frente contra um carro na noite dessa quinta-feira (27/6), na MGC-120, em Viçosa, na Zona da Mata.





Segundo informações obtidas pelo Corpo de Bombeiros, o condutor do carro seguia na pista sentido Centro de Viçosa quando o motociclista, que seguia no sentido da cidade de Teixeira, invadiu a contramão e bateu de frente contra o veículo.





Com o impacto, a frente do carro ficou destruída. O motociclista morreu ainda no local do acidente. O estado de saúde do condutor do carro não foi divulgado.





Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atenderam a ocorrência.