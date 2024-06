Na batida, ele desceu o barranco e foi parar no outro sentido da pista

Um homem de 47 anos capotou o carro na MGC-356, perto do BH Shopping, e deixa o trânsito travado para quem vai sentido Ouro Preto, nesta tarde de sexta-feira (28). (Veja vídeo abaixo)

Segundo informações do condutor do veículo, ele estava sentido Centro quando perdeu o controle do carro ao bater em um Corolla prata.

Na batida, ele desceu o barranco e foi parar no outro sentido da pista. O homem não se feriu. O Corolla ficou preso no barranco.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e o Corpo de Bombeiros estão no local. O congestionamento ultrapassa o Shopping Ponteio no sentido Rio de Janeiro.