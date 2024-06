Nesta quinta-feira (27/6), a Prefeitura de Belo Horizonte publicou no Diário Oficial do Município o edital de chamamento público para novas vagas de expositores na Feira Hippie. Ao todo serão disponibilizadas 71 oportunidades para 13 setores. As inscrições, que podem ser feitas de forma presencial ou online, serão abertas no dia 5 de agosto e vão até o dia 18 de setembro.





As vagas disponíveis para os novos feirantes serão divididas entre os setores de mobiliário, flores, arranjos e cestaria; decoração e utilidades; cama, mesa, banho e tapeçaria; vestuário; vestuário infantil; setor de criança; bijuterias; arranjos e complementos; cintos, bolsas e acessórios; calçados; artes plásticas/pintura; artes plásticas/escultura; apoio alimentação. Das 71 vagas, 5% serão disponibilizadas para pessoas com deficiência (PCD).





Para se inscrever é preciso ser residente de Belo Horizonte. No momento da inscrição é preciso anexar o Documento de identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de residência no Município de Belo Horizonte, assinalar, no momento de inscrição, o Termo de Responsabilidade, declarando que tem ciência e concorda com as condições estabelecidas no edital.





Caso o inscrito se enquadre nas vagas disponibilizadas para pessoas com deficiência, é preciso apresentar uma cópia do Cartão BHBUS ou Avaliação Médica que comprove a condição.

Os escolhidos serão selecionados por meio de sorteio e terão 30 dias para começar o processo de licenciamento. A data e horário do sorteio ainda serão divulgados. O processo será feito por meio da abertura de um protocolo junto à Central de Relacionamento Presencial BH Resolve ou no Portal de Serviços da Prefeitura de Belo Horizonte.







Inscrições on-line ou presencial





A inscrição presencial pode ser feita na Central de Relacionamento BH Resolve (Rua Caetés, 342, Centro), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mas atenção, para as inscrições presencial será necessário agendar um horário no site da PBH. No momento, o interessado deve selecionar a categoria "Política Urbana - Regulação Urbana" e serviço "Editais SMPU - Atividades em Logradouro").

Já o processo on-line pode ser feito pelo Portal de Serviços da Prefeitura de Belo Horizonte, no serviço "Inscrição em Edital da Feira da Afonso Pena". O edital está disponível de forma online.





Confira a disponibilidade de vagas para cada setor