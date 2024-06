Mesmo com a chegada do inverno, estação caracterizada pelas temperaturas mais baixas, Minas Gerais continua enfrentando um calorão na maior parte do estado. Nesta sexta-feira (28/6), as temperaturas podem chegar a 34°C, mesma previsão para o fim de semana (29 e 30/6).

Nesta sexta-feira, o tempo continua estável com predomínio de sol e baixos índices de umidade relativa do ar na maioria das regiões mineiras, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A condição ocorre devido a uma extensa massa de ar seco continental que dificulta a formação de nuvens, além de impedir o avanço de frentes frias até a Região Sudeste do país.

A previsão indica que os termômetros nas regiões Noroeste, Norte, Vale do Rio Doce e Vale do Mucuri podem chegar aos 34°C nesta sexta. A temperatura máxima nas demais pode chegar entre 30ºC e 33ºC. Em Belo Horizonte, a máxima estimada é de 29°C, de acordo com o Inmet.

No final de semana as temperaturas seguem estáveis no estado, com previsão de máxima de 34°C no sábado e no domingo. Já a temperatura mínima prevista fica entre 7º e 8°C. Em BH, a máxima pode ser de 30º e a mínima de 15ºC nos dois dias.

Inverno quente

De acordo com a empresa de consultoria meteorológica Nottus, o inverno de 2024 não deve apresentar chuvas em Minas e as temperaturas serão elevadas. A previsão indica que as principais baixas na temperatura devem ocorrer em julho e de forma esporádica nos demais meses da estação. O mês de junho deve encerrar com temperaturas na casa dos 30ºC.

Segundo a meteorologista Anete Fernandes, Minas Gerais é um dos poucos estados do Sudeste e Centro-Oeste a apresentar altas temperaturas neste fim de semana. Em outras regiões dos estados vizinhos, haverá uma queda de temperatura nos próximos dias. A explicação é a grande quantidade de nuvens nas outras áreas, o que mantêm o tempo aberto na maior parte de Minas.

O calorão desses primeiros dias de inverno não pode ser considerado uma onda de calor. O fenômeno esteve presente no estado por vários dias consecutivos em março e em maio deste ano. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a condição climática é caracterizada por temperaturas 5ºC acima da média por, pelo menos, três dias seguidos em área mais ampla.

Queda nas temperaturas em julho

Embora as temperaturas se mantenham elevadas nos próximos dias, a previsão é que o frio dê os primeiros sinais em Minas a partir do próximo mês. As temperaturas mais baixas, no entanto, não devem durar muito, com previsão apenas para julho, com eventos de frio esporádico até o término da estação, em setembro.

De acordo com a meteorologista Anete Fernandes, uma frente fria deve chegar em Minas a partir de segunda-feira (1/7), fazendo com que as temperaturas entrem em declínio. Em Belo Horizonte, os termômetros saem da casa dos 30ºC no domingo para os 26ºC na segunda. Já a temperatura mínima não muda muito, com um declínio de cerca de 2ºC de segunda para terça-feira (2/7).

“No decorrer do domingo é que começará a aumentar a nebulosidade nas regiões do Triângulo, Oeste, Sul e Zona da Mata, com o avanço de uma frente fria pelo litoral. Na segunda-feira, a intensificação do transporte de umidade do oceano para o interior do continente, aumentará a nebulosidade em grande parte do estado, declinando as temperaturas”, informa Anete.