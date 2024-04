A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou nesta segunda-feira (15/4) que uma onça-parda, atropelada no fim de fevereiro, próximo a uma rodovia em Campos Altos, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, está sendo tratada no zoológico da capital para, posteriormente, ser devolvida à natureza.



À época, o animal foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. O Instituto Estadual de Florestas (IEF), além do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) e do Instituto de Pesquisa e Conservação (Waita) deram apoio às diligências.

O felino, ameaçado de extinção, passou por uma cirurgia ortopédica de alta complexidade no hospital veterinário da Universidade de Uberaba (Uniube), ainda em fevereiro, para correção e fixação de uma fratura no osso da coxa da pata traseira esquerda. O procedimento, segundo a PBH, foi bem sucedido. Com isso, o Centro de Triagem Animal de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama/IEF procurou o Zoo de BH para abrigar o felino até a plena recuperação.

Carlyle Mendes, veterinário chefe do Zoo de BH, explicou, via assessoria, que a onça vem apresentando boa evolução médica, mantendo-se bastante arredia ao contato humano, “o que é bastante positivo para o retorno à natureza”.



“Ela mantém-se ativa à noite, o que é o normal para a espécie, e 'entocada' durante a maior parte do dia, reagindo defensivamente à presença da equipe. Estamos em constante contato com a equipe do IEF, repassando toda a evolução do caso, para que tenhamos, conjuntamente, a certeza de qual será o melhor momento para a devolução do animal ao seu habitat”, informou o veterinário.