O potencial das ervas, em especial a cannabis, é o tema de um evento que acontece em Belo Horizonte no próximo fim de semana, em três locais na Região Leste. Intitulado Festival Ervas, a iniciativa vai trazer shows, rodas de conversa e feira de empreendimentos naturais em torno do uso terapêutico, social e sustentável das plantas, principalmente daquela popularmente conhecida como "maconha". As atividades acontecem simultaneamente no sábado, 20 de abril, de 10h às 22h, no e no Teatro 71, localizado na Rua Capitão Bragança, 35, e no imóvel vizinho da rua Pouso Alegre, 2952, no Santa Tereza; além disso, também a Gruta, na rua Pitangui, 3613, no Horto, será uma das sedes do festival.



Idealizador do projeto, Pedro Avelar destaca a importância da realização do evento para conscientizar, levar informações e fomentar trocas sobre o potencial do uso das ervas. "O foco é na educação, valorização e desmistificação do tema”, afirma ele, que acrescenta que, por causa da falta de informação, a população deixa de aproveitar a potencialidade e as possibilidades de muitas plantas.

Leia também: Promessas e esperança viram pó pelas estradas de Minas





Pedro destaca a importância de tornar o evento acessível a todas as pessoas, sem elitização do tema: “Quando falamos de cannabis, estamos falando para chegar na favela e no asfalto. Não é um assunto que deva ser elitizado, então tem que ser um evento que impacte o grande público”. Por esta razão, o valor do ingresso do para o festival vai de R$ 4,20 a R$ 30,00, dependendo do lote.



As artistas Amerikana, Lua Zanella, Rafa Ventura, Alana Fox, Leona Souki e Fran GLAM GLAM, vão marcar presença com performances. Vão participar das rodas de conversa, Dona Tereza, liderança dos movimentos de direitos humanos e referência no debate sobre guerra às drogas em Minas Gerais; Dário de Moura, ativista em defesa do uso da maconha; e Marlene, Líder da comunidade quilombola Córrego Frio.

O evento é destinado a maiores de 18 anos, porém, adolescentes a partir de 15 anos podem comparecer ao evento acompanhadas de um responsável, e os de 16 e 17 podem participar mediante autorização dos seus responsáveis. O idealizador ressalta que o festival não incentiva o uso de substâncias ilegais, "mas busca promover a conscientização e construir uma sociedade mais informada e saudável".





Serviço

O que: 1ª edição do Festival Ervas



Onde: Teatro 71 (Rua Capitão Bragança, 35) e Rua Pouso Alegre, 2952, no Santa Tereza; Gruta (Rua Pitangui, 3613, no Horto) em Belo Horizonte - MG



Quando: 20 de abril de 2024



Quanto: A partir de R$4,20. Link para ingresso aqui

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa