Seis bairros de Belo Horizonte ficarão sem água nesta terça-feira (16). Segundo a Copasa, a interrupção do abastecimento acontece devido à necessidade de manutenção operacional programada.

O abastecimento de água será interrompido nos bairros Alípio de Melo, Castelo, Manacás, Paquetá, Santa Terezinha e Serrano. Todos localizados na Região da Pampulha.



A previsão é que a normalização do abastecimento ocorra, gradativamente, no decorrer da noite do mesmo dia.

A Companhia destaca que, nesses casos, os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.