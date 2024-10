Um homem acionou o Corpo de Bombeiros depois de ser surpreendido por uma onça-parda em uma área externa de sua residência, na área urbana de Santana do Paraíso, no Vale do Rio Doce, nesta segunda-feira (7/10).

Acionada às 9h30, a corporação foi ao local, no Bairro Parque Caravelas, quando encontrou o animal de médio a grande porte em um cômodo no fim de um corredor estreito na parte exterior do imóvel.

Para garantir que a onça não fugisse, uma grade foi colocada no corredor para contê-la no cômodo em que estava.

Os militares pediram apoio ao Centro de Biodiversidade da Usipa (CEBUS), a fim de que fosse realizada a sedação da onça, viabilizando o acesso ao animal com segurança.

Além dos veterinários da Usipa, profissionais do Instituto Estadual de Florestas (IEF) também auxiliaram nos trabalhos de sedação com dardos tranquilizantes. Com isso, a onça foi levada para o CEBUS, onde passaria por exames.

