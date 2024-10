O primeiro laboratório para pesquisas científicas em incêndios em edificações foi inaugurado nesta segunda-feira (7/10) pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). A instalação, localizada no Centro de Treinamento Profissional (CTP), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai contribuir para o desenvolvimento teórico e prático de atividades no combate e investigação de incêndios.





Durante a inauguração, foram realizadas simulações para testar a capacidade dos materiais construtivos, dinâmica do fogo e potencial para realização de perícias. Na simulação, 16 militares estrearam a instalação que, segundo o capitão do Corpo de Bombeiros e e subchefe do CTP Cristiano Soares, possibilita uma noção maior de um incêndio real, devido ao material utilizado na construção das casas do laboratório.





"Essa edificação é feita com um bloco de concreto celular alto clavado que proporciona maior resistência ao fogo. Ela simula uma residência dessas que nós temos, de 58 metros quadrados. Então ela tem cômodos como sala, cozinha, quartos, banheiros para ser mais próximo da realidade e a gente poder fazer esse treinamento e essa produção de conhecimento científico", explica Soares. Anteriormente, o centro contava apenas com contêineres e edificações de outros formatos e materiais para a realização dos treinamentos.





O projeto, concebido com base na planta de uma residência comum, permite simular cenários reais de incêndio urbano, com portas e janelas feitas em metal, e estrutura em alvenaria autoportante, além de cômodos que possuem dimensões próximas a de uma moradia.





"É um material que a gente vai testar para a compartimentação e para a segurança estrutural. Então é também um material que está sendo testado para ver se ele suporta, se ele atende às instruções técnicas do Corpo de Bombeiros", diz o capitão.





O laboratório foi construído pela empresa DVG Sical, em parceria com CBMG. “Através dessa parceria, a gente está facilitando a vida de quem constrói e também está contribuindo para uma evolução da corporação em termos de treinamento e, principalmente, de segurança, porque a tecnologia maior segurança no combate a um incêndio”, afirma a CEO do DVG Grupo Kelly Teixeira.





O diretor executivo da DVG Sical Éder Campos também enfatizou a necessidade de que os imóveis sejam construídos com bons materiais pois, em casos de incêndios, a estrutura de baixa qualidade ajuda na rápida propagação do fogo. Ele cita o incêndio da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, em 2013, e do Centro de Treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, em 2019, em que não houve boa contenção do fogo e rotas de fuga seguras.





"Nessa parceria com o Corpo de Bombeiros, o teste vai mostrar como o material é seguro, porque depois que o fogo toma conta, o bloco continua com as mesmas características", diz Campos.





Capacitação





O CTP recebe, semanalmente, cerca de 60 bombeiros para treinamento e a nova estrutura vai possibilitar que os militares se capacitem ainda mais. Durante a solenidade de inauguração, a corporação reforçou o compromisso com a sociedade e ressaltou a importância das parcerias que possibilitam o avanço no treinamento de bombeiros, que contribuem com toda a sociedade.





"Aqui em Contagem a gente capacita todos os praças de Minas Gerais. Todos os bombeiros da Região Metropolitana passam aqui anualmente para serem capacitados, então essa edificação vai servir para isso, para também capacitar todos os bombeiros para melhor atender a sociedade mineira", conclui Soares.





O CBMMG também atua na formação dos profissionais, por meio de pesquisas, como iniciações científicas, medições e parcerias com laboratórios credenciados. Com a nova parceria, a corporação deve coletar dados em relação ao combate a incêndios residenciais e gerar estatísticas para embasar a utilização da tecnologia no estado. Segundo a CEO do grupo parceiro, futuramente, as pesquisas poderão ser feitas em âmbito nacional.





“Utilizando a tecnologia dos blocos de concreto solar da DLG-Sical, uma das características é exatamente a redução da propagação do fogo, então a tendência é que a corporação tenha mais facilidade e que tenha mais segurança no combate ao incêndio no estado de Minas Gerais. Além disso, através dessa parceria a gente está enxergando uma possibilidade muito importante de contribuir para o meio de formação do corpo de bombeiros, não só de Minas Gerais, mas fora também, porque vão ser feitos trabalhos científicos com base nesse laboratório que está sendo inaugurado aqui hoje”, completa a CEO.