Os dois ocupantes do Fiat morreram no momento da batida

Duas pessoas morreram em um acidente que envolveu três veículos, no quilômetro 54 da BR-352, próximo a Coromandel, no Triângulo Mineiro, na tarde desse domingo (6/10). A ocorrência ainda teve uma autuação por embriaguez.





Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente foi causado pelo motorista da Fiat Toro, com placa de Coromandel, que seguia para Abadia dos Dourados, quando invadiu a contramão ao tentar fazer uma ultrapassagem. Ainda de acordo com a polícia, o motorista não teria observado o fluxo de veículos no sentido contrário e atingiu a lateral esquerda de um Toyota/Corolla com placa de Coromandel.





O veículo foi arremessado para fora da estrada. Em seguida, o Fiat Toro rodou na pista e atingiu a frente de um Fiat Uno, com placa de Monte Carmelo, que seguia na retaguarda do Toyota/Corolla. Os dois ocupantes do carro, identificados como G. A. V., de 45 anos, e W. A. R., de 40 anos, tiveram morte instantânea. Já o casal que viajava no Toyota/Corolla sofreu escoriações leves.







O condutor do Fiat/Toro R. E. M., de 45 anos, não sofreu lesões e realizou o teste de alcoolemia com o aparelho etilômetro, popularmente conhecido como bafômetro. O resultou de 0.89 mg/L comprovou a embriaguez, o que configurou o crime de trânsito de dirigir sob influência de álcool. Ele foi preso e está na Delegacia de Patrocínio.





O Corpo de Bombeiros Militares esteve no local para fazer o desencarceramento das vítimas fatais. Os corpos foram levados para o IML de Patrocínio.