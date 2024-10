Uma batida entre um Ford Ranger e um Hyundai HB20 causou a morte de duas pessoas, no quilômetro 31 da rodovia LMG-638, próximo a Uruana de Minas, na Região Noroeste do estado. De acordo com o registro da ocorrência, as vítimas estavam na caminhonete que capotou.

O veículo era dirigido por G. F. T. , de 32 anos e, além dele, havia um homem, de 39 anos, uma mulher, de 34 anos, e um bebê de dois anos. Os dois passageiros adultos ficaram presos às ferragens e foram desencarcerados pelo Corpo de Bombeiros.

O homem morreu ainda no local do acidente. Já a passageira foi e socorrida pelo serviço móvel de urgência (SAMU) para o hospital municipal de Uruana de Minas, mas morreu na unidade de saúde.





No Hyundai, conduzido por J. F. da S., de 70 anos, também estava o passageiro L. S. B., de 47. Os dois também ficaram presos às ferragens e foram levados para o hospital municipal de Uruana de Minas. O estado de saúde deles não foi informado.





Os veículos foram liberados para os familiares dos condutores e proprietários, que solicitaram as remoções do local do acidente.