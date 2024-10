Um incêndio atingiu o 8º andar de um edifício comercial na Rua dos Guaranis, 504, no Centro de Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (4/10), informou o Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido.

Acionados às 16h20, os militares rapidamente chegaram ao local e encontraram o andar tomado por uma grande quantidade de fumaça. Por medida de segurança, o prédio foi evacuado.

Os trabalhos de combate às chamas foram finalizados por volta das 16h45, informou a corporação, pontuando que o prédio é bastante antigo.

As chamas tiveram início, supostamente, após um curto-circuito na luminária do elevador. A Polícia Militar também esteve no local para registrar a ocorrência.

