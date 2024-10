A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) está entre as 15 melhores instituições de ensino superior da América Latina e do Caribe, conforme a 14ª edição do QS World University Ranking, divulgada nesta quinta-feira (3/10). A universidade mineira alcançou o 13º lugar na lista, enquanto o pódio foi formado pela Universidade de São Paulo (USP), em primeiro lugar, Pontifícia Universidade Católica do Chile, em segundo, e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em terceiro.

O ranking avaliou 437 universidades de 23 países, com o Brasil aparecendo seis vezes no top 15. Além da UFMG, também estão na lista a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 5º lugar; a Universidade Estadual Paulista (Unesp), em 8º; e a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), em 14º.

A QS Quacquarelli Symonds, especialista global em educação superior, é a responsável pelo relatório. A análise inclui aspectos como a formação dos docentes, publicações científicas, destaque internacional em pesquisa, reputação como empregador, entre outros. O levantamento destacou o Brasil em quesitos como a proporção de professores com doutorado, o volume de citações por artigo científico e o número de artigos por docente.

Sobre a UFMG, o relatório reconheceu as contribuições para o avanço acadêmico e científico, bem como seu papel na formação de profissionais dentro do sistema de ensino superior brasileiro. "É digno de nota que o compromisso da UFMG com a excelência acadêmica é evidente por meio de suas classificações impressionantes. Notavelmente, 95% de seus programas de graduação e 75% de seus programas de pós-graduação em nível de doutorado estão classificados entre os melhores do Brasil", diz a pesquisa.

"Internacionalmente, a UFMG se destaca em rankings universitários globais, evidenciando sua reputação como uma das principais instituições do Brasil. É uma proeminente instituição pública reconhecida por sua excelência", complementa.

Sobre a UFMG



O ranking ainda relembra o histórico da universidade ao afirmar que sete ex-presidentes nacionais pertenceram à UFMG. A faculdade possui quatro campi, com uma área total de 8,76 milhões de metros quadrados, e instalações que abrangem 639 mil metros quadrados.

Além disso, a UFMG compreende 20 unidades acadêmicas (faculdades e escolas), três unidades especiais, três unidades administrativas, dois hospitais e 25 bibliotecas. Com um portfólio educacional abrangente, a universidade oferece 91 programas de graduação, atendendo a um corpo estudantil diversificado que supera 34.000 indivíduos. A UFMG também disponibiliza 90 programas de pós-graduação, incluindo 63 no nível de doutorado, com uma matrícula de mais de 12.000 alunos em diversos campos de estudo.





Em 2021, a instituição ocupou o posto de quinta melhor universidade da América Latina pela publicação inglesa Times Higher Education (THE), vinculada ao jornal The Times. A classificação das instituições levou em conta cinco áreas: ensino (ambiente de aprendizado), pesquisa (quantidade, investimentos e reputação), citações (influência e alcance da produção científica), perspectiva internacional (cooperação e intercâmbio de docentes e estudantes) e renda na indústria (capacidade da universidade de contribuir com o setor industrial).

Em abril deste ano, pela terceira vez consecutiva, a UFMG foi eleita a universidade federal com melhor desempenho no Índice Geral de Cursos (IGC), medido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC).

A universidade mantém o IGC máximo (5) desde 2007, quando o índice foi criado, e tem apresentado crescimento contínuo. Na edição de 2022, a UFMG alcançou o valor contínuo de 4,4167, o mais elevado entre todas as universidades federais do país, superior ao obtido pela própria instituição em 2021, que foi de 4,368.

Veja o top 15





1- Universidade de São Paulo (USP) - Brasil



2- Pontifícia Universidade Católica do Chile - Chile



3- Universidade Estadual de Campinas - Brasil



4- Tecnológico de Monterrey - México



5- Universidade Federal do Rio de Janeiro - Brasil



6- Universidade do Chile - Chile



7- Universidade de Los Andes - Colômbia



8- Universidade Estadual Paulista - Brasil



9-Universidade Nacional Autônoma do México - México



10- Universidade de Buenos Aires - Argentina



11- Universidade de Concepción - Chile



12- Universidade Nacional da Colômbia - Colômbia



13- Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)- Brasil



14- Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - Brasil



15- Pontifícia Universidade Católica do Peru (PUCP) - Peru