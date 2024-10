Uma motorista de aplicativo, de 34 anos, acionou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) na última quarta-feira (2/10), para denunciar uma passageira que urinou no banco traseiro do carro e proferiu xingamentos a ela. O caso aconteceu na madrugada do último domingo (29/9), em Patos de Minas, no Triângulo Mineiro.





Segundo relatos da vítima, foi solicitada uma corrida no aplicativo do Bairro Cidade Jardim até o Alto da Serra. A passageira, que estava no banco traseiro, teria urinado no veículo e, ao encerrar o trajeto, proferiu palavras de baixo calão, dizendo que a motorista era "burra".

Depois do desembarque, a vítima notou um odor desagradável e percebeu o que havia acontecido. Em seguida, foi atrás da mulher e a interpelou. A passageira, então, afirmou que pagaria pela higienização dos bancos na terça (1°/10).

Porém, ainda conforme o relato, no dia do incidente ela enviou uma mensagem à motorista dizendo que não pagaria, pois achava um "absurdo".

De acordo com a PM, a motorista tentou resolver com a passageira, mas não teve êxito, por isso acionou a polícia e busca meios legais para reverter a situação.