Corregedoria da Polícia Militar assumiu as investigações no cado do Tenente Coronel Claudio Enderson Sampaio, de 52 anos

Na madrugada desta sexta-feira (4/10) os bombeiros do quartel de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, receberam a ligação de uma mulher de 42 anos pedindo socorro. Ela afirmava estar sentindo dores abdominais e vomitando muito, além de ter dificuldade para andar. Uma ambulância foi mandada para a residência da mulher, que foi encaminhada para a UPA do Bairro Vila Isa. O que ninguém esperava é que ela seria presa.





Enquanto a mulher era atendida na UPA, os bombeiros registraram a ocorrência e se surpreenderam ao consultar a ficha criminal dela.





A mulher é condenada por vários crimes e estava sendo procurada pela Justiça de Governador Valadares. O resultado é que, depois de ser medicada, ela foi levada para a delegacia de plantão da cidade, onde aguarda a transferência para o sistema penal.