A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e a Caixa Econômica Federal (CEF) assinaram, nesta quarta-feira (2/10), novos contratos de financiamento para a construção de 600 unidades habitacionais pelo programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). O acordo prevê a construção de dois condomínios no bairro Bandeirantes, na regional Pampulha, em terrenos pertencentes ao município.





Cada condomínio terá 300 unidades habitacionais e custará R$ 51 milhões. São o Residencial Clóvis Salgado, na Avenida Professor Clóvis salgado, 600; e o Residencial Viotti, na Rua Policarpo de Magalhães Viotti, 339. Os dois integram o conjunto de empreendimentos enquadrados pelo Ministério das Cidades no âmbito MCMV, assim como os residenciais Lavrinhas – contratado em agosto –, Maurette e Tibiriçá – assinados em setembro.



De acordo com o prefeito Fuad Noman (PSD), também candidato à reeleição, um outro contrato para aprovar mais 300 moradias ainda deverá ser assinado na sexta-feira (4/10), praticamente às vésperas do primeiro turno das eleições municipais, que ocorrem no domingo (6/10). Ainda segundo ele, o anúncio não tem relação com sua campanha.





“Quando fizemos o acordo do Minha Casa, Minha Vida, recebemos 3.600 unidades, foi feito um pregão para todas e várias empresas ganharam. À medida que a empresa ganha, ela começa a se preparar para receber o contrato, e quando os contratos vão ficando prontos, a Caixa Econômica prepara eles para nós, e nós assinamos. Por isso que, à vezes, assinamos a cada semana, a cada 15 dias, e temos um evento dessa natureza”, explicou.





Ao todo, serão aplicados cerca de R$ 520 milhões na construção dessas mais de 3 mil unidades habitacionais em terrenos públicos da capital mineira, distribuídos entre as regionais Pampulha, Venda Nova, Barreiro, Norte, Nordeste e Oeste.





“Espero que a gente chegue aos 3.600 ainda neste ano para que, no ano que vem, nós comecemos. A Direcional (construtora do Minha Casa, Minha Vida) disse que começará essas obras o mais rápido possível, e isso vai gerar mais de mil empregos, além de investimentos importantes”, afirmou o prefeito.





Segundo a PBH, as obras dos condomínios que tiveram financiamento assinado nesta quarta-feira já se iniciam na semana que vem, com previsão de conclusão entre 10 a 12 meses. Os demais empreendimentos encontram-se em análise junto à Caixa Econômica Federal, de forma a viabilizar as contratações.





Na ocasião, Noman também agradeceu a parceria com o Governo Federal.





“É um programa de Belo Horizonte junto ao Governo Federal, e nós temos que agradecer mais uma vez ao presidente Lula por esse trabalho. Belo Horizonte está sendo muito bem atendida pelo Governo Federal e o resultado disso são casas, moradias, habitações populares para as pessoas que precisam. Belo Horizonte é carente e tem muito tempo que não faz obras para essas pessoas”, finalizou.

Para a seleção das famílias a serem beneficiadas, a PBH aguarda a publicação de portaria do Ministério das Cidades com os critérios para o seu enquadramento.