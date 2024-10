Uma pessoa ficou presa as ferrugens e morreu

Um ônibus de viagem que levava 44 pessoas capotou na BR-381, entre as cidades de Naque e Periquito, no Vale do Rio Doce, na madrugada deste domingo (6/10). Os bombeiros confirmaram que uma pessoa morreu.







A corporação foi acionada para socorrer as vítimas por volta das 3h deste domingo e oito equipes foram para o local.

De acordo com a corporação, a maior parte dos ocupantes tem ferimentos leves. Até o momento, não se sabe como foi a dinâmica do acidente.