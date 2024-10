Apesar do tempo parcialmente nublado e sensação térmica mais amena no início deste fim de semana, neste domingo (6/10), durante as eleições para prefeito e vereador, não vai chover na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Na capital, o dia será de céu claro com algumas nuvens, com temperatura máxima de até 32ºC e mínima de 17ºC.





Em todo o estado, a previsão é de tempo estável, com aumento relativo da nebulosidade, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia. Isso ocorre porque o transporte de umidade do oceano para o interior do continente mantém muitas nuvens na faixa leste do mapa, onde há possibilidade de chuva fraca e isolada.





Mesmo assim, a umidade relativa do ar continua baixa. De acordo com a Defesa Civil municipal, o esperado é que o índice mínimo fique em 30% durante a tarde, bem abaixo do considerado ideal pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que varia entre 50% e 60%.

Com exceção das regiões do Vale do Jequitinhonha, do Vale do Mucuri, do Vale do Rio Doce, da Zona da Mata e da Grande BH, nas demais regiões, a previsão é de névoa seca. O fenômeno ocorre normalmente durante a tarde, quando as temperaturas estão mais altas. Ao contrário da neblina, que desloca a umidade, a névoa seca acontece quando a umidade do ar fica abaixo de 30%.





Em dias com possibilidade de névoa seca, a recomendação é que as pessoas aumentem o consumo de líquidos, principalmente água, evitem desgastes físicos nas horas mais secas e quentes e evitem a exposição desnecessária ao sol.





E quando a chuva aparece?





De acordo com o Climatempo, as possibilidades de precipitações significativas começam a partir da segunda quinzena de outubro. Com a passagem do período seco para o chuvoso, Minas volta a registrar chuvas fortes a partir da segunda quinzena do mês, com possibilidade de antecipação prevista para o dia 10. O alerta é para os riscos que as chuvas trazem, como vendavais e queda de granizo.

“Uma frente fria que está prevista para depois do dia 10 vai trazer fortes chuvas para Minas. Haverá chuvas de intensidade moderada a forte em alguns municípios, com possibilidade de ocorrência de granizo. Portanto, essa primeira quinzena será marcada por calor, mas com fortes temporais. Esperam-se chuvas intensas nas regiões Oeste, Triângulo, Alto Paranaíba, Central e Zona da Mata”, explica Ruibran dos Reis.

De acordo com o Inmet, a média histórica de chuvas em outubro é de 110,1 milímetros (mm) para o estado, e a previsão é que Belo Horizonte fique dentro da média. Embora a média possa ser ultrapassada na maior parte do estado, as chuvas no Norte de Minas devem ficar abaixo da média climatológica.





Confira a previsão do tempo para a Grande BH nos próximos dias





Domingo (6/10): Céu claro a parcialmente nublado. Temperatura máxima prevista de 32ºC e mínima de 17ºC.





Segunda-feira (7/10): Céu claro com névoa seca. Temperatura máxima prevista de 33ºC e mínima de 16ºC.





Terça-feira (8/10): Céu claro com névoa seca. Temperatura máxima prevista de 35ºC e mínima de 16ºC.





Confira a previsão do tempo para Minas Gerais nos próximos dias:





Domingo (6/10): Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Céu claro a parcialmente nublado na Zona da Mata e Metropolitana. Demais regiões, céu claro com névoa seca. Temperatura máxima prevista de 40ºC e mínima de 10ºC.





Segunda-feira (7/10): Céu parcialmente nublado a claro no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Céu claro a parcialmente nublado na Zona da Mata. Demais regiões, céu claro com névoa seca. Temperatura máxima prevista de 41ºC e mínima de 11ºC.





Terça-feira (8/10): Céu claro a parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Demais regiões, céu claro com névoa seca. Temperatura máxima prevista de 40ºC e mínima de 12ºC.