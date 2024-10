O motorista José Henrique da Silva morreu ao capotar o Gol que dirigia ao tentar fazer uma curva à direita, no quilômetro 118, da BR-458, próximo a Caratinga, no Nordeste de Minas Gerais. Ele ficou ficou preso às ferragens.





Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para fazer o desencarceramento do motorista. O médico do SAMU constatou a morte.





O local teve de ser isolado, com o trânsito sendo interditado, nos dois sentidos. O corpo foi entregue ao IML de Caratinga. O carro foi removido para a delegacia daquela cidade.

