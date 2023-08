Mulher encontra onça de 31 kg deitada na garagem de casa em Ouro Preto

432

Onça foi capturada e solta na serra de Ouro Branco (foto: CBMMG)

Uma mulher encontrou uma onça parda deitada na garagem de casa na manhã deste sábado (12/8), na cidade de Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto, na Região Central de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a dona do imóvel informou que, ao tentar sair de casa, encontrou o animal de grande porte deitado próximo ao carro. O caso aconteceu no bairro Dionísio.

Os militares isolaram os dois lados da rua, para evitar a passagem de pessoas e veículos.

Uma equipe do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) foi acionada para auxiliar na ocorrência.

O animal foi sedado por disparo de dardo de pressão e, depois do efeito do medicamento, as equipes entraram na garagem.

A equipe do Ibama assumiu o estado de saúde do animal, fazendo exames de praxe e microchipando a onça.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o animal é uma onça parda, característica da região de Ouro Preto e Mariana, com 31 quilos, saudável e sem lesões.

O animal foi solto na serra de Ouro Branco.