Belo-horizontinos e mineiros do interior conhecem os jardins da Pampulha

Visita aos jardins mostra beleza e arte do paisagismo de Roberto Burle Marx (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Agosto traz a beleza dos ipês-amarelos e duas datas importantes para celebrar: os 114 anos de nascimento do paisagista Roberto Burle Marx (1909-1994) e o Dia Nacional do Patrimônio Cultural (17/8). Na Pampulha, em Belo Horizonte, os tons da natureza se misturam à memória e criam o clima perfeito para visitação aos jardins concebidos pelo multiartista no conjunto arquitetônico moderno que completa 80 anos. Assim, na manhã ensolarada deste sábado (12), ocorreu mais uma edição especial do “Percursos Pampulha”, intitulada “Jardim como Patrimônio”.













Ver galeria . 13 Fotos Passeio aos jardins da Pampulha. Um dos cartões postais mais famosos da cidade. Na foto, recorte panorâmico da Igrejinha e a Serra do Curral (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press )

O roteiro começou às 9h no Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis, mais conhecido com Igrejinha da Pampulha, emoldurado pelos jardins criados pelo paisagista Burle Marx, nascido em 4 de agosto de 1909, seguindo pela orla da lagoa até o Museu Casa Kubitschek. Nesse espaço, está em cartaz a exposição “Trama Processo Educativos na Pampulha”.





"É um passeio inspirador e acolhedor. A cada curva da orla, temos um novo cenário, e nosso olhar vai descobrindo ou redescobrindo a paisagem", disse a educadora Vânia Pinheiro. Residente no vizinho Bairro Itapoã, ela se declarou orgulhosa do patrimônio cultural, da história e da intimidade com a região: " A Pampulha é o quintal da minha casa ".





O entusiasmo tomou conta também do estudante de história Ryan de Araújo, de 19 anos, nascido em Ubá, na Zona da Mata, e morador do Bairro Ouro Preto. "Fico encantado, pois são muitas belezas, especialmente nas flores, na natureza."





Na parada em dois mirantes do percurso, os educadores fizeram um atividade, que consistia em desenhar o cenário diante dos olhos, numa lâmina, com caneta hidrocor. Com arte e capricho, a estudante de história Iandry Jéssica Ferreira desenhou o estádio do Mineirão e a Igreja da Pampulha, "com algumas árvores e flores". Já a assistente social aposentada Maria Madalena Mansur, que participa de um grupo de bordado na Casa Kubitschek, fez seu desenho puxando as linhas da memória e amarrando os fios à paisagem.

Jardineiro Fiel Considerado um dos mais renomados paisagistas do mundo, Burle Marx criou uma obra de caráter inovador, incorporando elementos de diferentes contextos, como espécies vegetais descobertas em expedições botânicas, colunas e arcadas coletadas em demolições ou mosaicos e painéis de azulejos. No Conjunto Moderno da Pampulha, ele projetou uma série de jardins para as construções projetadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012), dentre elas os espaços verdes da Casa do Baile, atual Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design, Museu de Arte da Pampulha (MAP) e Museu Casa Kubitschek.

Laboratório





Durante o laboratório, os visitantes poderão conhecer a importância das plantas medicinais que fazem parte do jardim projetado por Burle Marx , abordando temáticas relacionadas à biologia e botânica. Ao final, haverá uma oficina de ilustração botânica, usando a técnica da aquarela. Para participar, é necessário inscrever-se pelo e-mail map.educativo@pbh.gov.br.





A programação terá sequência no dia 26, às 16h, na Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design, com a exibição do documentário “Filme Paisagem - Um Olhar sobre Roberto Burle Marx”, seguido de bate- papo com o diretor João Vargas Penna. “Filme Paisagem - Um Olhar sobre Roberto Burle Marx” enforca a arte e a personalidade do paisagista, pintor e escultor brasileiro, apresentando suas ideias em forma de homenagem, com uma sucessão de paisagens sensoriais. A exibição do documentário é aberta ao público, sujeito a lotação do espaço. A classificação é livre.





Já no dia 27, haverá duas edições especiais do projeto “Casa Adentro”. A primeira delas, “O Jardim de Roberto”, às 10h, o público é convidado a uma visita mediada na qual são apresentados os aspectos da arquitetura, história e paisagismo da Casa do Baile, em especial os jardins da projetados por Burle Marx.

A visita contará com a presença da paisagista Laura Mourão, bióloga, arquiteta e paisagista, responsável pela restauração das obras de Burle Marx do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha, explicando os princípios presentes nos jardins de Burle Marx, e de Seu Nélio, jardineiro do local, tirando dúvidas e conversando sobre a manutenção dos jardins. Haverá distribuição de mudas ao final da atividade. Para participar, basta se inscrever pelo e-mail cb.fmc@pbh.gov.br.

As ações conduzidas neste mês integram o projeto Museus Pampulha, realizado pela PBH em parceria com o Instituto Lumiar. Todas as atividades são gratuitas, e a programação completa pode ser acessada no Portal Belo Horizonte. No próximo dia 19, às 10h, nos jardins do MAP, haverá o “LabBioArte – Jardim, com saúde e bem-estar nas cidades”, um laboratório experimental de vivência artística que oferecerá uma experiência única aos participantes, de acordo com os organizadores.