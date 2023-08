Família de MG busca cão desaparecido e oferece R$ 3 mil: 'Desesperador'

432

O comerciante Luiz Marcatto, de 44 anos, e o pai dele, Edgar Benfica, de 78, ambos com Thor, o cão da família que está desaparecido (foto: Arquivo pessoal/Reprodução) Há pouco mais de um mês, uma família que mora na Serra do Cipó, distrito de Santana do Riacho, na região Central de Minas Gerais, trava uma batalha para conseguir localizar o pequeno cãozinho Thor, de 3 anos, da raça Lulu da Pomerânia, que, depois de escapar de casa, foi levado, segundo testemunhas, por duas mulheres em um carro. A família fez um boletim de ocorrência no mesmo dia do desaparecimento e está oferecendo uma recompensa de R$ 3 mil na esperança de encontrar o animal.

Estado de Minas, Marcatto conta que na tarde de 9 de julho estava acontecendo um evento no município, com grande movimentação de pessoas, quando a irmã dele acionou o fechamento eletrônico do portão da residência onde eles moram. “Uma brita no trilho impediu o fechamento total e ficou uma brecha, que foi por onde o Thor saiu. Ele foi em direção à rodovia MG-10. Uma moradora disse ter visto quando duas mulheres, que estavam em um carro grande, pegaram ele e foram em direção a Belo Horizonte”, conta.

"Tudo isso é desesperador"

“Fomos em todos os comércios da Serra do Cipó que têm câmeras, mas todas elas são viradas para dentro do estabelecimento. Não pegam a rua. Então, não adiantou”, lamenta o comerciante, destacando que seu pai, o aposentado Edgar Benfica, de 78 anos, é quem mais está sofrendo. “Ele teve um AVC há alguns anos e tem ficado muito nervoso sem o Thor, que era uma companhia pra ele. Tudo isso é desesperador. A gente não dorme. Eu, por exemplo, já emagreci cerca de sete quilos”, desabafa.

Em nota, a Polícia Civil mineira disse que está ciente do caso. “O crime de apropriação indébita de coisa móvel, regido pelo artigo 168 do Código Penal, é de ação penal pública condicionada à representação da vítima, o que significa dizer que, para o andamento da investigação, é necessário fazer representação no momento do registro da ocorrência”, explica a instituição policial, orientando ainda que os tutores busquem a delegacia mais próxima para esse fim.





Informações sobre o paradeiro de Thor podem ser repassadas à família por meio do telefone (31) 9151-8940.