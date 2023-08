Tempo seco deixa BH em estado de atenção; veja a previsão do tempo

432





Tempo segue seco na capital mineira (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Boletim meteorológico da Defesa Civil de Belo Horizonte alerta para o tempo seco neste sábado. A umidade relativa do ar na capital prevista para a tarde de hoje deve ficar na casa dos 25%.De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), índices de umidade relativa do ar entre 20% e 30% caracterizam estado de atenção; quando a umidade está entre 12 e 20%, é considerado estado de alerta; e o estado de emergência é caracterizado por índices de umidade relativa do ar inferior aos 12%.Também conforme a Defesa Civil de BH, a previsão hoje para a cidade é de céu claro a parcialmente nublado com temperatura diurna elevada. A temperatura mínima foi de 16 °C, a máxima estimada é de 30 °C.Na Regional Oeste, a temperatura mínima foi de 16,0 °C com sensação térmica de 4,1 ºC, entre 04 e 05h.Na Regional Pampulha, a temperatura mínima foi de 17,0 °C com sensação térmica de 17,1 °C, entre 05 e 06h.