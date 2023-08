Polícia apreende R$ 50 milhões em cocaína e prende seis pessoas em Minas

432

Parte dos entorpecentes foi apreendida durante fiscalização na BR-365, em Uberlândia (foto: PRF/Divulgação) Uma carga de 278 quilos de cocaína, avaliada em mais de R$ 50 milhões, foi apreendida nesta sexta-feira (11/8) nas cidades de Uberlândia e Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, durante ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as polícias Militar e Civil. A operação resultou ainda na prisão de seis pessoas.

Aos agentes da PRF, o motorista, de 23 anos, contou que mora em Ituiutaba e teria comprado as drogas em Quirinópolis, Goiás, com o objetivo de revendê-las em Araguari, cidade na região Norte do Triângulo Mineiro. O homem e os entorpecentes foram levados à delegacia da Polícia Civil de Uberlândia.

No curso das investigações, as equipes policiais identificaram uma propriedade rural, em Ituiutaba, suspeita de ser utilizada para esconder e armazenar drogas. Ao amanhecer, as autoridades realizaram uma batida no local, onde encontraram mais 145 tabletes da droga enterrados em tonéis, além de uma arma de fogo tipo pistola que estava carregada. A propriedade era habitada por um casal: um homem de 57 anos e uma mulher, de 42.

Enquanto as drogas eram recolhidas, um furgão e um carro chegaram ao local. Os condutores, percebendo a movimentação policial, tentaram fugir logo em seguida, mas foram capturados. Um rapaz de 25 anos, que conduzia o furgão, levada 86 tabletes de cocaína acondicionados em dois pneus de caminhão.

Já o carro era conduzido por um homem de 38 anos, que estava acompanhado de outro rapaz, de 27. A PRF disse que ambos têm “diversas passagens criminais”, mas não esclareceu se algo ilícito foi encontrado dentro do automóvel em que eles estavam.

Todos os envolvidos na ocorrência receberam voz de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, porte de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa. A ocorrência foi encaminhada à polícia judiciária em Ituiutaba.