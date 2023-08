Moradores de Sete Lagoas protestam contra diminuição de praça

Os moradores do bairro Canaã em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, fizeram uma manifestação pacífica em razão da diminuição da praça Martiniano Carvalho, neste sábado (12/8). O movimento foi feito porque, segundo a organização, a prefeitura da cidade não ouviu as propostas de revitalização levantadas pelos moradores.

No dia 24 de agosto, os moradores do bairro marcaram uma audiência pública em que irão apresentar ao Legislativo suas sugestões para o projeto da praça. Juliana Abreu, moradora do bairro, explica o que ela e os outros moradores da região esperam que seja feito: “Agora o nosso objetivo é alterar o projeto, que não sejam feitos mais cortes de árvores e palmeiras, que o gramado seja mantido e o poder público passe a cuidar da praça”.

Em julho, o Estado de Minas ouviu moradores que estavam insatisfeitos com a proposta da administração municipal de diminuição da área da praça em função da ampliação das pistas de rolamento no perímetro do espaço. Como parte da obra, seis árvores também precisaram ser cortadas, diminuindo a área verde do local.