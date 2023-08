Homem é preso por fraudar prova de legislação em Sete Lagoas

Homem foi flagrado usando um ponto eletrônico e uma microcâmera durante prova de legislação (foto: PCMG/Divulgação)

Um homem, de 56 anos, foi preso nessa quinta-feira (10/8), suspeito de burlar uma prova de legislação aplicada em Sete Lagoas, na Região Central de Minas.





O homem estava usando um ponto eletrônico e uma microcâmera. Segundo a Polícia Civil, as atitudes do candidato despertaram a atenção de um agente na Unidade de Atendimento Integrado (UAI), onde o exame foi realizado.Com o apoio de outros policiais, o suspeito foi abordado. Ele relatou ser semianalfabeto e ter pagado o valor de R$ 4,5 mil para fraudar a prova.

Ainda conforme a PC, outro suspeito estava do lado de fora da unidade, olhando a prova por meio da microcâmera e repassando as questões para o candidato dentro da sala.



As investigações prosseguem para identificar os integrantes de possível organização criminosa especializada em fraudar exames de legislação.