Mulher perde unha em briga com suspeito de tentativa de assalto

432

Tentativa de assalto aconteceu na madrugada desta sexta-feira (11/8) na porta da Estação Vilarinho (foto: Google Street View)

Uma mulher, de 22 anos, reagiu a um assalto na madrugada desta sexta-feira (11/8), na porta da Estação Vilarinho, na Região Norte de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher estava em um ponto de ônibus esperando a chegada de um carro de aplicativo quando foi surpreendida pelo suspeito, que tentou tomar o celular da mão dela.

A mulher reagiu e entrou em luta corporal com o homem. De acordo com ela, mesmo com a resistência, o suspeito conseguiu tomar o aparelho da mão dela e saiu correndo.

A mulher gritou por socorro e populares que estavam próximos ao local conseguiram cercar e parar o suspeito até a chegada dos militares.

Em conversa com os agentes, o homem assumiu o crime e disse ser morador em situação de rua.

A vítima foi levada para atendimento médico por perder duas unhas durante a luta com o suspeito.

Os envolvidos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.