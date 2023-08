Padre Carvalho, de Itaguara, está desaparecido há uma semana

432

Por meio de nota, a Diocese de Oliveira pediu que as pessoas informem à polícia o paradeiro do padre (foto: Reprodução/Redes sociais) O padre José de Souza Carvalho, conhecido nas cidades em que celebrou missas como Padre Carvalho, está desaparecido desde a úlima sexta-feira (4/8). Ele morava com o pai em Itaguara, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e teria dito que sairia para dar uma volta de carro, ao final da tarde, e depois não foi mais visto.

Por meio de uma nota, a Diocese de Oliveira pede: “Quem souber de qualquer notícia de seu paradeiro, favor se comunicar com a Polícia”. Na nota, a entidade diz se solidarizar com a família e amigos do padre, e “intercede a Deus para que logo se esclareçam os fatos e ele possa voltar em boa saúde para o convívio dos seus”.





A Diocese de Oliveira informou que o Padre Carvalho já atuou nas cidades de Itaguara, Santana do Jacaré, Ribeirão Vermelho e outras. Ele estava afastado da função desde dezembro de 2020, para se dedicar aos cuidados do pai de idade avançada.