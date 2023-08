Preso golpista que prometia carreira de modelo para crianças

O suspeito foi preso, na noite de sexta-feira (11/8), em um hotel no Centro de Belo Hoirzonte pela prática de estelionato contra 36 vítimas e também por crime contra a ordem tributária praticado por particular.



A polícia contou que os alvos do estelionatário eram pais e mães de baixo poder aquisitivo. Abordados no Centro de BH, eram enganados com a falsa promessa de que seus filhos poderiam ser modelos e seguir a carreira trabalhando para grandes marcas de roupas e óculos infantis, com cachê de R$ 500.





Seduzidos pela proposta, pais e responsáveis participavam com as crianças, de idades variadas, do que seria o primeiro trabalho remunerado, marcado para este fim de semana, em um hotel da capital.





No entanto, ao se apresentarem, os interessados eram informados que, para fazer o trabalho, teriam de pagar R$ 3 mil para a criação de um book fotográfico para a criança ingressar definitivamente no mercado de modelo mirim. Uma das vítima teria parcelado este valor no cartão de crédito do pai.



Leia mais: Preso terceiro e último integrante de grupo assassino





Efetuado o pagamento do book, surgiam novas demandas de pagamentos, o que resultou em dívidas altas para as famílias com a agência de modelos com sede em São Paulo.





Na ação feita no hotel, a polícia apreendeu celulares e notebooks. No local, estavam fotógrafos e agenciadores. Agora, a investigação está em curso para descobrir se um grupo de 15 profissionais também sabiam do golpe ou somente prestavam serviço.





Segundo a polícia, já existem três boletins de ocorrência contra esse homem, que já aplicou o golpe pelo menos quatro vezes em Minas.