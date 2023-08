Motoqueiro sofre queda e morre ao ter a cabeça esmagada por caminhonete

432

Motocicleta foi encontrada caída na estrada (foto: PMRv)

O motociclista A. H. F., de 38 anos, morreu, na noite de sexta-feira (11/8), no quilômetro 17 da rodovia MG 350, próximo à cidade de Virgínia, no sul do estado, depois de sofrer uma queda e ser atropelado por uma caminhonete.

Segundo uma testemunha, ao avistar o homem caído na estrada, e também a motocicleta, encostou seu carro para tentar ajudá-lo. Nesse momento, veio a caminhonete, que esmagou a cabeça da vítima.

O motorista do veículo atropelador, no entanto, não parou para socorrer. Pelo contrário, segundo a testemunha, ele acelerou o carro e fugiu em alta velocidade.

Foi acionado a perícia técnica da Polícia Civil que, após seu trabalho, liberou o local depois de o corpo ser levado para a Funerária Santa Virgínia. A Polícia tenta descobrir o veículo atropelador.