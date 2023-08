Grande BH tem noite de sábado (12/8) violenta com cinco homicídios

432

Polícia Militar atua em ao menos cinco homicídios na Grande BH na noite deste sábado (12/8) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A Região Metropolitana de Belo Horizonte tem uma noite violenta neste sábado (12/8). Até às 22 horas, a Polícia Militar foi acionada ao menos cinco vezes para homicídios em Ibirité, Ribeirão das Neves, Contagem e na capital.

No bairro Trevo, Região da Pampulha, um homem de 39 anos foi morto a tiros. Segundo a PM, a vítima estava dentro de um carro na rua Carlos Lacerda quando foi baleada. O homem chegou a sair do veículo e tentar fugir a pé, mas foi atingido por mais disparos de arma de fogo e morreu no local.

Depois do crime, os suspeitos fugiram em uma motocicleta. A perícia da Polícia Civil está no local para fazer os trabalhos de praxe. O rabecão foi acionado para recolher o corpo.

Ainda segundo a PM, a vítima tem passagens por tráfico de drogas e homicídio.

Ribeirão das Neves

Um homem ainda não foi identificado foi encontrado morto na rua Maria Vitorina da Silva, bairro Veneza, em Ribeirão das Neves. A suspeita é que a vítima tenha sido atropelada já que há marcas de pneu nas roupas.

Segundo testemunhas, um carro com som alto passou no local e fugiu.

Ibirité

Um homem foi baleado, perdeu o controle do carro que estava dirigindo, bateu em outros cinco veículos que estavam estacionados e morreu no bairro Lago Azul, em Ibirité.

Segundo informações iniciais da Polícia Militar, a vítima dirigia um carro Chevrolet S10 quando foi atingido por diversos disparos de arma de fogo.

Ainda em Ibirité, um homem de 40 anos foi encontrado sem vida pelos militares. Ele foi morto com diversos disparos de arma de fogo de ao menos dois calibres diferentes.

Contagem

Em Contagem, na Chácara Del-Rey, um homem foi encontrado morto com diversos disparos de arma de fogo pelo corpo. A perícia da Polícia Civil foi acionada.

Todas as ocorrências seguem em andamento.