Preso terceiro e último integrante de grupo assassino

432

A delegada Adriana Rosa feliz por prender integrantes de um grupo criminoso (foto: PCMG)

Ao prender um homem de 28 anos, que tinha prisão preventiva decretada, nesta sexta-feira (11/8), a Polícia Civil de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, considera encerrada a investigação de um homicídio ocorrido em julho de 2022. O crime aconteceu num bar, no Bairro Palmital, quando um homem foi morto e outro ficou ferido. Três envolvidos no crime estão presos.



Segundo a delegada Adriana das Neves Rosa, da Delegacia Especializada de Homicídios (DEH), em Santa Luzia, no dia do crime, o trio armado entrou no estabelecimento comercial e atirou contra duas vítimas. “O investigado preso nesta sexta foi o primeiro que adentrou no bar, conferiu se tratar do homem de 28 anos, e efetuou os disparos.”

Os outros dois chegaram depois e também atiraram contra as vítimas. “Tentaram ainda executar a outra vítima, mas ela conseguiu segurar a arma longa, tirá-la do seu campo de direção, se esconder atrás da sinuca e depois jogar um engradado na direção dos suspeitos”, descreve a delegada, observando que após conferirem a execução, os três fugiram do local.

Ela explica, também, que a identificação do terceiro envolvido, ocorreu após as prisões dos suspeitos de 25 e 19 anos, detidos, respectivamente, em 26 de junho e 12 de julho.

“Finalizamos o inquérito com o indiciamento desses dois. Eles foram denunciados pelo Ministério Público e já são réus em processo judicial. Com a continuidade das investigações, conseguimos qualificar o último, preso hoje, em um tempo curto, fruto de um trabalho incessante. E representamos pela prisão preventiva dele”, afirma.

A motivação do crime está ligada a dívidas do tráfico de drogas e à disputa por pontos de venda de entorpecentes. “Focamos os esforços da Delegacia Especializada de Homicídios nesse grupo criminoso para tirá-lo de circulação. Os integrantes estavam tentando o domínio do tráfico na região conhecida como Caldeirão, no limite dos municípios de Santa Luzia e Vespasiano. E, nessa disputa, estavam com uma ação muito violenta, redundando em homicídios tentados e consumados, dos quais são investigados também. E conseguimos a prisão dos três”, conclui a delegada.

A operação para prender o último envolvido no assassinato foi deflagrada, na sexta-feira, pela Delegacia de Homicídios,com a colaboração da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e da Patrulha Unificada Metropolitana de Apoio (Puma) da Polícia Civil.