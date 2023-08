432

Prisão foi feita por policiais da Delegacia de Passos, onde foi realizado interrogatório do criminoso (foto: PCMG)

Um homem, de 62 anos, que assassinou uma mulher de 59, e depois atentou se matar. Ele foi preso em flagrante, nesta sexta-feira (11/8), em Passos, no sul do estado.



O crime ocorreu na Rua São Francisco de Assis e, segundo os policiais que trabalham no caso, é investigada a hipótese de o suspeito cobrar dívidas por agiotagem da família da vítima.

Despois de ter esfaqueado a vítima, causando sua morte, o investigado foi para uma casa próxima e tentou se autolesionar com a mesma faca no pescoço e no tórax, mas foi socorrido e sobreviveu.

Ao ser preso, foi dada voz de prisão ao agressor e, depois de terminado o interrogatório, ele foi levado ao sistema prisional.