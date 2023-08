Pai é morto em bar com 2 tiros na cabeça ao tentar defender o filho

432

O crime ocorreu num bar da Avenida Bernardo Guimarães, no Bairro Londrina (foto: Google street view)

Ao tentar defender o filho que entrou em atrito com um desconhecido, um homem, de 53 anos, C. S. C., foi assassinado com dois tiros na cabeça, dados pelo desafeto de seu rebento. O crime ocorreu no Bar Degraus, localizado à Avenida Bernardo Guimarães, 9, Bairro Londrina, em Santa Luzia, na noite de sexta-feira (11/9). A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Risoleta Neves, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações da Polícia Militar, a ex-mulher da vítima tinha ido ao bar, na companhia de seu filho e de uma amiga, que acabou se transformando no pivô do crime.

A ex-mulher ligou para o ex-marido chamando-o para tomar cerveja com ele, no mesmo bar. Depois da chegada deste, a amiga da ex-mulher resolveu conversar com um outro cliente do bar, o que não agradou ao filho do casal.

Este levantou-se e foi tirar satisfação com o homem, que o empurrou, instante em que o pai levantou-se e investiu contra o homem, que sacou um revólver e atirou duas vezes, atingindo-o na cabeça. Em seguida, saiu correndo do bar, entrou num carro e fugiu. O filho carregou o pai e o colocou no seu carro, levando-o para o hospital.





A PM foi chamada, mas quando chegaram ao local, não encontrou nenhum vestígio do crime. O bar já estava fechado e tinha sido lavado pelos funcionários, que também haviam deixado o local. Pelo fato do local do crime ter sido desfeito, a perícia da Polícia Civil não pôde fazer nenhum levantamento.

Ao se aproximarem do local, os militares avistaram uma mulher, caminhando apressadamente. Era a amiga da ex-mulher da vítima. No entanto, ao ser questionada sobre o que acontecera, disse apenas que não sabia de nada.

Depois de falarem com o filho e sua mãe, os policiais foram até a casa dessa mesma mulher e ela continuou dizendo que não sabia de nada. Se mostrava, segundo um militar, desorientada. O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia de Santa Luzia. O autor dos disparos segue foragido.