Polícia prende homem que matou jovem por vingança

Policiais da delegacia de Ubá se preparam para cumprir mandado de prisão (foto: PCMG)

Um assassinato, de um homem, de 22 anos, ocorrido no mês de junho deste ano, foi esclarecido pela Polícia Civil de Ubá, no Sudoeste do estado, com a prisão do principal suspeito, um homem de 21 anos, preso com o cumprimento de um mandado de prisão e busca e apreensão na residência do investigado.

Segundo os investigadores, o crime foi motivado por vingança. A vítima teria testemunhado contra o investigado. Disse que comprou drogas diretamente das mãos dele, o que acarretou prisão em flagrante do indivíduo de 21 anos.



No dia da prisão, o suspeito havia feito uma ameaça, testemunhada pelos policiais: “Isso não vai ficar assim, não”, gritou.

O crime ocorreu dois dias depois da soltura do investigado. O assassino usou um revólver. Além disso, o veículo do suspeito foi visto próximo ao local dos disparos, no Bairro São Judas Tadeu.