Mulher mata enteado do irmão a facadas em Sabará

O crime ocorreu na Vila Marzagão, bairro histórico de Sabará (foto: EM/D. A. Press)

Uma tragédia em família no fim da noite de quinta-feira (10/8), na Rua República, 21, Vila Marzagão, em Sabará. Uma mulher, Kelma Renata Apolînia Melo, de 31 anos, sob a alegação de proteger a família, em especial o filho de quatro anos, matou com cinco facadas, o enteado do irmão, Ezequiel Marcos Araújo Moreira, de 21 anos, que estaria em crise de abstinência de drogas.

Era por volta de 22h, Ezequiel chegou ao local onde a família reside. Ao aproximar-se das casas, começou, segundo Kema e o marido, Rogério Campista Schepfer, de 38 anos, a gritar que queria morrer e que iria matar alguém.



Foi então, para a casa do pai de Kelma, Renato, e começou a esmurrar a porta, gritando que queria dinheiro para comprar drogas, pois não conseguia mais ficar sem elas. Ele estaria em abstinência, não se sabe se por tratamento ou por falta de dinheiro.



Cinco facadas

Indiciados

Nesse instante, Kelma, que mora na casa ao lado, pediu ao marido que fosse ajudar o pai. Rogério saiu da casa e começou uma discussão entre eles. Ezequiel se mostrou agressivo e Rogério decidiu retornar para casa, fechando a porta.Ezequiel apanhou um porrete e começou a bater na porta. Rogério a abriu e Ezequiel acabou entrando, indo em direção ao filho do casal, tentando atingi-lo com uma paulada. Só não conseguiu porque Rogério entrou na frente e acabou atingido na perna, na altura do joelho esquerdo.Nesse instante, conseguiu agarrar Ezequiel pelo colarinho e os dois saíram da casa para a rua se debatendo. Caíram no chão. Kelma, que estava na cozinha, cortando uma carne, saiu correndo para socorrer o marido, levando consigo a faca.Ao ver os dois no chão e o marido ameaçado, desferiu os golpes em Ezequiel, que tombou de lado. Antes de sair de casa, Kelma telefonou para a Polícia Militar, pedindo ajuda.Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Ezequiel, caído, sangrando, mas ainda com vida e o levaram para a UPA de Sabará. Os médicos tentaram mantê-lo vivo, no entanto, não resistiu aos ferimentos, profundos, um no abdômen, um na costela, dois na axila esquerda e um na cabeça, também do lado esquerdo.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Sabará. Kelma está sendo indiciada por homicídio. A defesa, no entanto, alega legítima defesa da família. O marido, Rogério, é apontado como coautor. Ele já foi preso por tráfico de drogas.